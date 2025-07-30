شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعاقد مع المدافع التونسى إسكندر فهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولي نادى حرس الحدود من التعاقد مع المدافع التونسى إسكندر فهد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق السكندرى قبل إنطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وانتظم المدافع التونسى إسكندر فهد في تدريبات فريق حرس الحدود عقب التوقيع على العقود قادما من فريق الأفريقى التونسى.

وفى نفس السياق شارك مهاب ياسر لاعب فريق حرس الحدود الجديد، فى التدريبات الجماعية تحت قيادة عبد الحميد بسيونى استعدادا لانطلاق مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان مسئولو حرس الحدود نجحوا فى التعاقد مع مهاب ياسر لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى صفقة بيع نهائى.

وتنازل مهاب ياسر عن كامل مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك لتسهيل عملية انتقاله إلى حرس الحدود، تقديرًا منه للفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، ورغبته في الحصول على فرصة مشاركة أكبر في الدوري الممتاز.

‎وبدأ فريق حرس الحدود، بقيادة عبد الحميد بسيوني، معسكره المغلق، بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

‎من المقرر أن يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية خلال فترة المعسكر، الذي يستمر لمدة عشرة أيام، في إطار خطة الجهاز الفني لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين، والوقوف على مستوياتهم الفنية تمهيدًا لاختيار التشكيل الأمثل للمباريات الرسمية.

‎وتولى عبد الحميد بسيوني القيادة الفنية لفريق حرس الحدود استعدادًا للموسم الجديد، خلفًا للمدرب أحمد عيد عبد الملك، الذي تقدم باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

‎كان فريق حرس الحدود قد أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" في مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 24 نقطة.