حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30 – 7 – 2025

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30 – 7 – 2025 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع محمد إسماعيل لمدة 5 مواسم.

أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع محمد إسماعيل لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي زد ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي: نترقب تعاقد كولر مع الهلال السوداني لانتهاء أزمة الشرط الجزائي

علق مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف ناديه من تحمل راتب السويسري مارسيل كولر حال تعيينه مديراً فنياً لفريق الهلال السوداني خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

محمود بنتايج يعود لتدريبات الزمالك بعد التعافي من الإصابة

عاد المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

الأهلي يعقد جلسة تفاوضية مع إمام عاشور لتجديد عقده وترقيته لفئة "VIP"

يعقد محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي جلسة مع إمام عاشور نجم الفريق، من أجل تعديل عقده وتمديد المدة المتبقية لمدة موسمين جديدين، ليستمر مع الفريق الأحمر حتى 2030.

اتحد الكرة يرفض ترحيل مستحقات لاعبي الدورى الممتاز من الموسم الماضي.. مستند

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا موجهًا إلى الأندية في القسم الأول "الدورى الممتاز"، يشترط بموجبه عدم ترحيل المستحقات المتأخرة للاعبين من الموسم الماضي، بسبب مخالفات ذلك اللوائح المنظمة لشؤون اللاعبين.

"المشاركة" شرط أليو ديانج لتجديد عقده مع الأهلي

لا يمانع المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي تجديد عقده مع مسئولي القلعة الحمراء، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولكن اللاعب طلب تأجيل الملف لحين معرفة موقفه من المشاركة في الموسم الجديد، أو يبحث خوض تجربة جديدة تمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسي.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه تونس في أجندة سبتمبر

أعلن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب المصري المشارك في كأس العرب بالدوحة خلال ديسمبر المقبل عن موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على إقامة مباراتين وديتين أمام نظيره التونسي الذي يشارك ايضا في كأس العرب يومي 6 و9 سبتمبر المقبل بالقاهرة خلال الأجندة الدوليه استعدادا للبطولة.