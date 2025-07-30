شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث الصفقات البيضاء محمد إسماعيل: اللعب للزمالك حلم وتحقق والان مع تفاصيل الخبر

أبدى محمد إسماعيل لاعب الزمالك الجديد المنضم حديثاً لصفوف الأبيض قادماً من نادي زد، سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي:" المفاوضات بدأت مع وكيل أعمالي، الذي أخطرني باهتمام الزمالك بالتعاقد معي، ووجود تواصل بين جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء مع إدارة نادي زد، لحسم الصفقة".

وواصل :" بعد اتفاق الزمالك مع إدارة نادي زد على تفاصيل الصفقة، تواصل معي جون إدوارد المدير الرياضي للنادي للتوقيع على العقود".

وأضاف محمد إسماعيل:" هدفي الأول كان الانتقال لنادي الزمالك من أجل جماهير القلعة البيضاء، وأرى أن اللعب للأبيض خطوة يتمناها أي لاعب، وأتمنى إسعاد جماهير الزمالك في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن المنافسة مع زملائه في خط دفاع الفريق ستكون صعبة لوجود لاعبين كبار، والجميع يخدم مصلحة الفريق، والأفضل يشارك في المباريات".

وواصل :" أطمح لتحقيق كافة البطولات مع الزمالك في الفترة المقبلة، وأن نظهر بأفضل مستوى يرضي طموحات الجماهير في الموسم الجديد".

واختتم محمد إسماعيل تصريحاته موجهاً رسالة للجماهير قائلاً:" تقفون دائماً خلف النادي واللاعبين وتدعمون الزمالك باستمرار، وسنبذل قصارى جهدنا لإسعادكم في الفترة المقبلة".