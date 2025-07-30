شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل: دفاع الزمالك دائما في أمان احنا الملوك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعرب محمد إسماعيل، مدافع الزمالك، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء، وذلك خلال ظهوره الأول عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع "فيس بوك"، في فيديو خاص لتقديمه للجماهير عقب التعاقد معه رسميًا قادمًا من نادي زد.

وظهر إسماعيل في الفيديو مرتديًا قميص الزمالك وقال في أولى كلماته:""دفاع الزمالك دائمًا في أمان.. محمد إسماعيل هنا.. إحنا الملوك.. إحنا الزمالك"، في رسالة قوية للجماهير تؤكد عزيمته على تقديم مستويات مميزة مع الفريق".

ولقي الفيديو تفاعلًا واسعًا من جماهير النادي التي رحبت باللاعب وتمنت له النجاح في مشواره الجديد، خاصة في ظل تطلع الزمالك لاستعادة البطولات والمنافسة بقوة على كافة الألقاب في الموسم المقبل.

ويعد محمد إسماعيل أحد أبرز مدافعي الدوري المصري في الموسم الماضي، ونجح في جذب أنظار مسؤولي الزمالك بفضل مستواه الثابت وقدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي.

وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية ومميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تنفيذًا لرؤية المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وكان الزمالك قد أعلن تعاقده مع اللاعب لمدة خمس سنوات، بعد نجاح المفاوضات مع نادي زد، وسط إشادة من جماهير القلعة البيضاء بالصفقة، التي اعتبروها إضافة حقيقية لدفاع الفريق في الموسم المقبل.