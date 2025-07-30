شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع محمد إسماعيل لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع محمد إسماعيل لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي زد ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع محمد إسماعيل على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب ونادي زد.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.