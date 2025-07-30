فيرتس يسجل باكورة أهدافه في فوز ليفربول على يوكوهاما

الرياص - اسماء السيد - يوكوهاما (اليابان) : سجّل الدولي الألماني فلوريان فيرتس باكورة أهدافه بقميص ليفربول بطل انكلترا في الفوز على يوكوهاما مارينوس الياباني 3 1 الأربعاء في لقاء ودي ضمن جولة الفريق التحضيرية في اليابان.

وخاض الوافد الجديد المهاجم الفرنسي أوغو إيكيتيكي مباراته الاولى مع ليفربول بعد اسبوع واحد من انضمامه من أينتراخت فرانكفورت الالماني مقابل 92 مليون دولار أميركي وفقا لتقارير اعلامية.

وعادل فيرتس النتيجة لليفربول بعدما تقدم يوكوهاما مطلع الشوط الثاني، ذلك من تسديدة بقدمه اليمنى من داخل المنطقة تحت أنظار قرابة 65 الف مشجع في المدرجات.

وقال فيرتس المنضم الى "ريدز" قادما من باير ليفركوزن الالماني "انا سعيد جدا بأنني تمكنت من تسجيل هدفي الاول. آمل أن يأتي المزيد".

وعزز تراي نيوني وريو نغوموها النتيجة لمصلحة فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت الذي خسر الاربعاء جهود مهاجمه الكولومبي لويس دياس المنتقل الى بايرن ميونيخ الالماني.

وعبّر سلوت عن سعادته من رؤية فريقه يعوض تأخره ويخطف الفوز، الا انه أبدى عدم رضاه على إضاعة الفرص.

وقال سلوت "قد يكون ذلك بسبب المعسكر التدريبي الشاق وقد يكون بسبب ظروف الحرارة".

وأضاف "ولكن هذا شيء يتعين علينا بالتأكيد تحسينه".

وغاب عن ليفربول حارسه البرازيلي أليسون بيكر بعد سفره الى موطنه "لاسباب خاصة" وفقا لما ذكر النادي.

وسبق انطلاق المباراة لفتة عاطفية تجاه لاعب ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا الذي قضى بحادث سيارة هذا الشهر.

وهيمن بطل انكلترا على مجريات اللقاء لكن يوكوهاما كان السبّاق في افتتاح التسجيل عبر أساهي أويناكا (55).