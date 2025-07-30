شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بنتايج يعود لتدريبات الزمالك بعد التعافي من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

عاد المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

وشهد مران الفريق الأبيض تواجد بنتايج بشكل طبيعي بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية، حيث خضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، للتعافي من شد عضلي خفيف وأنهى اللاعب البرنامج التأهيلي بنجاح، قبل أن يحصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في التدريبات الجماعية دون أي قيود.

وخلال المران، ظهر بنتايج بصورة طيبة سواء في الجزء البدني أو الفني، وشارك في الفقرة التأهيلية وتدريبات الكرة بشكل طبيعي، مما يشير إلى جاهزيته الكاملة من الناحية الطبية والبدنية، ما يمنح الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا دفعة معنوية، خاصة في ظل أهمية تواجد أكبر عدد ممكن من اللاعبين الجاهزين قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعد محمود بنتايج أحد العناصر التي يُعول عليها الزمالك في مركز الظهير الأيسر، لما يتمتع به من قدرات فنية ومهارية، وقدرة على تنفيذ الأدوار الدفاعية والهجومية بكفاءة،ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيزه بالشكل الأمثل من خلال إدخاله تدريجيًا في المباريات الودية المقبلة.

ومن المنتظر أن يواصل الزمالك تدريباته خلال الأيام المقبلة، ضمن البرنامج الإعدادي للفريق، والذي يتضمن خوض عدد من المباريات التجريبية، بهدف رفع معدل التجانس والانضباط الفني قبل ضربة البداية في بطولة الدوري الممتاز.