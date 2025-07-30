شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغ فو يحصد 12 ميدالية ويتوج بالكأس العام بدورة الألعاب الأفريقية للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق لاعبو المنتخب المصري للووشو كونغ فو، في البطولة الأفريقية للمدارس في نسختها الأولى المقامة بدولة الجزائر، حيث تصدر الفراعنة الترتيب العام والتتويج بكأس البطولة في الساندا والأساليب.

وحصدت بعثة المنتخب المصري 12 ميدالية بواقع 8 ميداليات ذهبية و3 فضيات وميدالية برونزية وحيدة، فيما جاء منتخب الجزائر صاحب الأرض والجمهور في المركز الثاني بينما حلت تونس ثالثًا.

وجاءت ميداليات الفراعنة في الساندا كالتالي: فوز اللاعبة بسملة شريف بذهبية ميزان 52 كجم أمام لاعبة تونس، فوز اللاعب عمر عبده بذهبية ميزان 56 كجم أمام لاعب الجزائر، فوز اللاعب محمد سلام بفضية ميزان 60 كجم أمام لاعب الجزائر، فوز اللاعب علي إبراهيم بذهبية ميزان 65 كجم أمام لاعب تونس، وفوز اللاعب يحي محمد أحمد ببرونزية ميزان 75 كجم أمام لاعب الجزائر، وفوز اللاعبة ليلي خالد بفضية ميزان 65 كجم.

بينما ذهبت ميداليات الأساليب إلى كل من الاعب عمار سنبل بواقع 2 ميدالية ذهبية ومثلهما للاعب مازن علي، فيما فازت هاجر محمد بميدالية ذهبية وأخرى فضية.

وأشرف على منافسات الووشو كونغ فو في البطولة، كل من المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، والدكتور أحمد البكاتوشي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي للووشو كونغ فو.

وتضم بعثة الفراعنة الحكام الدوليين وليد أبوهيسة، شريف عبدالحميد، خالد عبدالحميد، آيات سليمان، محمود فؤاد مدرب ساندا، عبد الرحمن معوض مدرب أساليب.

من جانبه، علق المحاسب شريف مصطفى على تألق الفراعنة في منافسات البطولة، موضحًا أنه تأتي نتيجة إعداد وتأهيل جاد ومستمر خلال الفترة الماضية، حيث تم إعداد معسكر على أعلى مستوى للاعبين ليكونوا على قدر المنافسات في البطولة والتتويج بالميداليات.

أكد شريف مصطفى، أن اللعبة شهدت انتشارًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أصبح لدى مصر لاعبين متألقين وعلى قدر عالي من الجاهزية في مختلف المراحل السنية، وهو ما ظهر جليا خلال منافسات بطولتي أفريقيا والعرب للووشو كونغ فو.

ووجه المحاسب شريف مصطفى، التحية للاعبي المنتخب المصري للوشو كونغ فو، على ما قدموه من مستويات عالية ورفع اسم مصر عاليًا في هذه البطولة الوليدة، موضحا أنه سيواصل تقديم أوجه الدعم الفني والمادي والمعنوي المطلوب للاعبين حتى يواصلوا مسيرة التأهيل والتدريب استعدادًا للفعاليات المقبلة.

وتقام منافسات الدورة في أربع مدن جزائرية هي، قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة، بمشاركة 50 دولة إفريقية، يمثلها أكثر من 3 آلاف رياضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

وتضم البعثة المصرية نحو 156 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، «ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو».