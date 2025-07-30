شكرا لقرائتكم خبر عن جرس القلعة البيضاء يُمهد للإعلان عن صفقة محمد إسماعيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

يستعد نادي الزمالك للإعلان الرسمي عن صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك ضمن خطة الإدارة لتجهيز الفريق للموسم الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك مقطع فيديو تشويقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن دقات أجراس وظهور قلعة شامخة، في إشارة رمزية إلى انضمام نجم جديد إلى صفوف "القلعة البيضاء".

وتعد الصفقة المنتظرة هي التعاقد مع محمد إسماعيل، لاعب نادي زد، الذي بات على أعتاب ارتداء قميص الزمالك في الموسم الجديد، بعد الاتفاق النهائي بين الناديين، في صفقة شهدت احترامًا وتعاونًا كبيرًا من جانب إدارة نادي زد.

ويُعد محمد إسماعيل من العناصر الشابة الواعدة، ولفت الأنظار خلال مشاركاته مع فريق زد، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية، قبل أن يحسم الزمالك السباق بضمه لتعزيز صفوف الفريق.

يأتي ذلك في إطار خطة المدير الفني يانيك فيريرا لتجهيز قائمة قوية قادرة على المنافسة محليًا وقاريًا، خاصة في ظل الحاجة لتجديد الدماء في بعض المراكز، والاعتماد على عناصر تمتلك طموحًا وإمكانات فنية متميزة.

الجدير بالذكر أن الزمالك قد أبرم عدة صفقات هذا الصيف، ويواصل تحركاته لإتمام التعاقد مع جناح أجنبي خلال الأيام المقبلة، ليُغلق ملف تدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.