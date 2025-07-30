شكرا لقرائتكم خبر عن يانيك فيريرا يجتمع بلاعبي الزمالك ويوجه رسائل قوية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مهمة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2025 – 2026.

وجاءت الجلسة في بداية المران، حيث حرص المدير الفني على توجيه عدة رسائل مباشرة للاعبين، ركز خلالها على ضرورة التحلي بالتركيز والانضباط والعمل الجاد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الاجتهاد في التدريبات هو الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف والطموحات التي يسعى لها الجميع داخل النادي.

وأشار فيريرا إلى أن الجهاز الفني يتابع بدقة مدى التزام كل لاعب خلال المرحلة التحضيرية، مشيدًا بما قدمه الفريق من التزام وتنفيذ للتعليمات خلال الفترات السابقة من الإعداد، وهو ما يعكس رغبة حقيقية لدى الجميع في تقديم موسم قوي ومميز.

وأكد المدير الفني أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا في الأحمال البدنية والتكتيكية، إلى جانب التركيز على الجوانب الذهنية، مشددًا على أن المنافسة بين اللاعبين ستكون مفتوحة والعطاء داخل الملعب هو الفيصل في حسم الاختيارات.

وحرص فيريرا في نهاية الجلسة على منح اللاعبين تعليمات فنية لتنفيذها خلال المران، ضمن خطة الإعداد الموضوعة للوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية البدنية والفنية.

ويواصل الزمالك استعداداته اليومية في معسكره الداخلي بالقاهرة، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز، حيث سيخوض الفريق عددًا من المباريات الودية خلال الأيام المقبلة لتجهيز جميع اللاعبين قبل ضربة البداية.