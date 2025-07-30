وفاة بطلة البياثلون السابقة لورا دالماير بحادث تسلق في جبال باكستان

الرياص - اسماء السيد - Khaplu (باكستان) : توفيت الألمانية لورا دالماير، حاملة ذهبيتين أولمبيتين في رياضة البياثلون، بعد إصابتها بجروح خطيرة نتيجة سقوط صخور عليها في جبال باكستان، بحسب ما تأكد الأربعاء.

وجعلت خطورة الموقع عمليات الإنقاذ "مستحيلة" بحسب ما قال فريقها الأربعاء مؤكدا وفاتها.

وتابع البيان "أخفقت محاولات إنقاذها وتم تعليق العملية".

ووقع الحادث ظهر يوم الإثنين على ارتفاع 5700 م على قمة ليلى في سلسلة كاراكورام (شمال) التي يصل ارتفاعها إلى ستة آلاف م، وفقا لبيان فريقها نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت زميلة دالماير في التسلق من دق ناقوس الخطور بعد وصولها إلى بر الأمان.

وقالت "حاولت لساعات عدة إنقاذها، دون أن تنجح بسبب خطورة الموقع والسقوط المستمر للصخور"، مشيرة إلى انها لم تلاحظ "أي علامة حياة على دالماير، ما دفعها إلى الانسحاب من منطقة الخطر ومواصلة النزول".

وقال أريب أحمد مختار، المسؤول المحلي في مقاطعة غانشي حيث تقع السلسلة، لوكالة فرانس برس "تبين ان عملية الإنقاذ عبر طائرة هليكوبتر غير ممكنة".

أضاف أن "الظروف على الارتفاع الذي تعرض فيه للإصابة كانت صعبة للغاية".

وأكد فريق "شيبتون تريم & تورز باكستان" الذي نظم الحدث ان فريق الانقاذ ضم ثلاثة أميركيين وألمانيا.

وأصيبت دالماير جراء "سقوط صخور" بحسب فريقها الثلاثاء، مضيفا انه تعذر الوصول اليها، خشية من سقوط صخور إضافية في هذا الموقع "المعزول".

وقال محمد علي أحد المسؤولين في إدارة الكوارث لفرانس برس، أن أحوال الطقس كانت "قاسية جدا" في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مع سقوط أمطار ورياح قوية وغيوم كثيفة.

وكانت دالماير، المتسلقة المخضرمة البالغة 31 عاما، حاضرة في المنطقة منذ أواخر حزيران/يونيو وقد تسلقت مجموعة صخور "غريت تانغو تاور".

وأصدر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأربعاء بيان واصفا دالماير بـ"سفيرة لبلدنا حول العالم وقدوة للسلام، التعايش السلمي والعادل حول العالم".

أحرزت سبع ميداليات ذهبية في بطولة العالم وفي أولمبياد بيونغتشانغ 2018 الشتوي أصبحت أول رياضية في البياثلون تحرز سباقي السبرينت والمطاردة في نسخة واحدة من الألعاب.

اعتزلت عن خوض المنافسات الرسمية في 2019 عن 25 عاما.