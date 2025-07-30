شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يطلب تدعيم مركز رأس الحربة بعد إصابة النيجيري شيكودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، تدعيم مركز رأس الحربة في الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد إصابة النيجيري جبريل شيكودى خلال المباراة الودية بين بتروجت والجونة.

وتعرّض النيجيري جبريل شيكودي، لاعب فريق بتروجت، لإصابة بكسر في قصبة القدم خلال مشاركته في مباراة الجونة التي أُقيمت عصر الاثنين، ويجري عملية جراحية بعد إصابته بكسر في قصبة القدم، ومن المتوقع غيابه لمدة 3 أشهر.

ويأمل سيد عيد في ضم مهاجم جديد لتدعيم قائمة الفريق البترولى بعد إصابة جبريل شكودى ورحيل إسلام هشام إلى المقاولون العرب في الانتقالات الصيفية الحالية، ولا يوجد مهاجم سوى إسماعيل بامبا.

وكان الفريق قد خاض 5 مباريات ودية حتى الآن، خسر فى الأولى أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، وفاز فى الثانية على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل سلبياً مع حرس الحدود فى المباراة الثالثة، والفوز على وى بهدف نظيف فى المباراة الرابعة، وأخيرا الخسارة من الجونة 3 /1.

ويسعى سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت، لتجهيز كل العناصر بشكل قوى من أجل بداية قوية للموسم الجديد، بعدما رفض فى التفريط فى أى لاعب خلال هذه الفترة والتى يأتى أبرزهم حامد حمدان، وتوفيق محمد وهادى رياض.

وأسفرت قرعة بطولة الدورى عن مباريات قوية للفريق البترولى فى بداية البطولة، التى يسعى سيد عيد أن يكون من فرق المقدمة كما فعل الموسم الماضى.

جدول مباريات بتروجت في الدوري:

الجولة الأولى: الإسماعيلي × بتروجت

الجولة الثانية: بتروجت × كهرباء الإسماعيلية

الجولة الثالثة: وادي دجلة × بتروجت

الجولة الرابعة: بتروجت × المقاولون العرب

الجولة الخامسة: سموحة × بتروجت

الجولة السادسة: بتروجت × البنك الأهلي

الجولة السابعة: الجونة × بتروجت

الجولة الثامنة: بتروجت × غزل المحلة

الجولة التاسعة: المصري × بتروجت

الجولة العاشرة: بتروجت × بيراميدز

الجولة الحادية عشرة: زد × بتروجت

الجولة الثانية عشرة: بتروجت × الأهلي

الجولة الثالثة عشرة: سيراميكا × بتروجت

الجولة الرابعة عشرة: بتروجت × حرس الحدود

الجولة الخامسة عشرة: راحة

الجولة السادسة عشرة: الزمالك × بتروجت

الجولة السابعة عشرة: بتروجت × إنبي

الجولة الثامنة عشرة: فاركو × بتروجت

الجولة التاسعة عشرة: بتروجت × الاتحاد السكندري

الجولة العشرون: مودرن سبورت × بتروجت

الجولة الحادية والعشرون: بتروجت × طلائع الجيش