الامارات | وفاة لاعبة الثنائي الألمانية دالمير بعد تعرضها لحادث أثناء تسلق الجبال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت إدارة أعمال متسابقة الثنائي الألمانية لورا دالمير البطلة الأولمبية مرتين، اليوم الأربعاء، وفاتها إثر حادث تسلق جبال في باكستان.

وقال النادي الباكستاني للتسلق أمس الثلاثاء إن الحادث وقع حوالي ظهر أول أمس الاثنين على ارتفاع حوالي 5700 متر في جبل ليلى.

وكانت دالمير تتسلق الجبال مع شريكتها عندما اصطدمت بها صخرة إثر انهيار أرضي في وادي هوشي الواقع في سلسلة الجبال الشمالية في منطقة جيلجيت-بالتستان. وحالت الأحوال الجوية السيئة دون وصول مروحية إنقاذ إلى الموقع.

واعتزلت دالمير‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬(31 عاماً) الرياضة في عام 2019، عن عمر يناهز 25 عاما، بعد عام واحد من نجاحها في أن تصبح أول لاعبة ثنائي تفوز بذهبيتي السرعة والمطاردة في دورة ألعاب أولمبية واحدة.