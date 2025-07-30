مونديال السباحة: الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 200 م متنوعة

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : حطم الفرنسي ليون مارشان الرقم القياسي العالمي لسباق 200 م متنوعة الأربعاء في الدور نصف النهائي لمنافسات السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية في سنغافورة، مسجلا 1:52.69 دقيقة.

ومحا السباح البالغ من العمر 23 عاما الرقم القياسي السابق للأميركي راين لوكتي وهو 1:54.00 دقيقة وسجله في عام 2011. وسيخوض مارشان الدور النهائي الخميس في محاولة للفوز بلقبه العالمي السادس.

وأظهر السباح ابن مدينة تولوز سيطرة مثيرة للإعجاب، حيث تفوق في السباحات الأربع للسباق (حرة وصدرا وظهرا وفراشة) ولم يشعر بأي ضغط أبدا من منافسيه، وكان متقدما بفارق ثانيتين تقريبا على الرقم القياسي الذي سجله لوكتي في سباق 100 م.

وقال مارشان الذي فاز بأربع ميداليات ذهبية أمام جماهير بلاده في أولمبياد باريس قبل عام: "في الواقع، لا أصدق ذلك الآن. كنت أعلم أنني سأقترب من أفضل رقم شخصي لي لأنني أشعر أنني في حالة جيدة اليوم، والتحضير كان جيدا جدا. لكن تحقيق دقيقة و52 ثانية أمر لا يُصدق بالنسبة لي".

ونال مارشان استراحة طويلة من السباحة بعد تألقه في أولمبياد باريس، ولم يعد الى المنافسة إلا في أيار/مايو، وهو يركز في بطولة العالم الحالية فقط على منافسات السباحة المتنوعة.

وكان مارشان حقق قبل وصوله إلى سنغافورة، ثاني أفضل توقيت في التاريخ في السباق بقطعه المسافة بزمن 1:54.06 دقيقة في الدور النهائي في دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف الماضي.

وحذَّر مارشان عند وصوله إلى سنغافورة من أنه يسعى إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي، ثم أعلن في التصفيات صباح الأربعاء أنه يريد الاقتراب من رقمه القياسي الشخصي في الدور نصف النهائي.

وكان مارشان عند وعده بالنزول بفارق 1.37 ثانية عن أفضل توقيت في مسيرته الاحترافية.

وسيطر مارشان على التصفيات الصباحية بتسجيله 1:57 دقيقة، وركز جهوده على النصف الأول من السباق، قبل أن يبطئ من سرعته بعد 100 م.