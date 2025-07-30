شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعاين ملاعب أندية القسمين الأول والثاني لمسابقات الشباب والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن بدء جولات معاينة لملاعب أندية القسمين الأول والثاني، استعدادًا لانطلاق بطولات المراحل السنية للشباب والناشئين للموسم الرياضي 2025/2026.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر، فقد تم تحديد جدول زمني دقيق لمعاينة الملاعب، حيث تبدأ الجولة يوم الخميس 31 يوليو 2025، وتستمر حتى الجمعة 1 أغسطس 2025، وتشمل عددًا من الأندية الكبرى أبرزها: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا، المقاولون العرب، الداخلية، وادي دجلة، بالإضافة إلى أندية البنك الأهلي، النصر، الاتصالات، والإسماعيلي.

وتستهدف هذه المعاينات التأكد من جاهزية الملاعب على المستويات الفنية واللوجستية بما يضمن سلامة اللاعبين ونجاح المسابقات.

وشدد الاتحاد على ضرورة التزام الأندية بالحضور في المواعيد المحددة لكل ملعب، مع تأكيده على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق معايير الجودة واللوائح المنظمة للبطولات.

يأتي هذا التحرك في إطار خطة الاتحاد لتطوير البنية التحتية للمسابقات السنية، والارتقاء بمستوى المنافسات بما يسهم في اكتشاف وصقل المواهب الشابة ضمن استراتيجية طويلة المدى لبناء مستقبل الكرة المصرية.