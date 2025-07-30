شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2007 يبدأ مشوار الاستعداد للتصفيات القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 18 سنة (مواليد 2007) بقيادة وائل رياض اجتماعاً مع جهازه المعاون بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية استعداداً لمعسكره المفتوح الذي ينطلق السبت المقبل حتي 14 أغسطس المقبل.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد راقب كل مسابقات مرحلته السنية على مستوي الجمهورية وقرر تجربة العناصر الواعدة منها قبل الاستقرار علي القوام الأساسي للفريق.

ومن المقرر أن ينقسم المعسكر إلى مرحلتين الأولى خلال الفترة من 3 إلى 7 أغسطس والثانية من 9 إلى 14 أغسطس لتجربة جميع اللاعبين المرشحين.

واستقر وائل رياض والجهاز المعاون الذي يضم : شريف عبدالفضيل مدرباً عاماً ومحمود حرب مديراً إدارياً واحمد رؤوف مدرباً مساعداً وابراهيم عبدالجواد مدرباً لحراس المرمي وقاسم قدري مخططاً للأحمال واحمد مصطفي محللاً للأداء على 34 لاعباً في المرحلة الاولي ، على أن تعلن قائمة المرحلة الثانية لاحقاً.