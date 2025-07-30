شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر أحمد حمدى بمناقشة التجديد بعد غلق الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مسئولو نادى الزمالك مع أحمد حمدى لاعب الفريق الأول والذى ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم المقبل، لإخطاره أنه سيتم مناقشة مصيره و تجديد تعاقده مع الأبيض بعد غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

و جاء تحدث الزمالك مع أحمد حمدى حتى يعلم اللاعب أن النادى متمسك باستمراره مع الفريق وأنه لم يتم مناقشة عقده في ظل الانشغال بإنهاء الصفقات التي يرغب النادى في إتمامها خلال فترة الانتقالات الجارية، وبعد الانتهاء من ميركاتو الصيف، و غلق باب القيد ، سيتم عقد جلسة مع اللاعب لمناقشة تجديد عقده مع الفريق.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن النية تتجه للحفاظ على استقرار الفريق ومنع أى لاعب من الوصول إلى "منطقة السماح"، وهى آخر 6 شهور فى العقد والتى تتيح للاعب التوقيع لأى نادٍ مجاناً دون الرجوع لإدارة ناديه، وهو ما يسعى الزمالك لتجنبه بشكل كامل.

وأضاف المصدر أن هناك ثقة كبيرة فى اللاعبين ورغبتهم فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء، لكن فى حال ظهرت أى علامات على المماطلة أو التردد فى التوقيع على عقود التجديد، فسيتم اتخاذ قرارات حاسمة تجاه هذا الملف، وسيُدرس الأمر من جميع الجوانب الفنية والإدارية.

كان أحمد حمدى سافر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، وغاب عن أولى الحصص التدريبية التي بدأها الفريق ضمن استعداداته لانطلاق الموسم المقبل، إلا أنه فور عودته انتظم في التدريبات مع الفريق

خلال تدريباته بالكلية الحربية ، وكذلك معسكر العاصمة ، وأخيرا التدريبات بالدفاع الجوى.

يذكر أن أحمد حمدى اعتذر إلى مجلس الزمالك بعد الأزمة التي شهدت تصريحات عبر السوشيال ميديا عن تكاليف علاجه بألمانيا.

وجاء الاعتذار لتجنب توقيع غرامة مالية عليه، ولإنهاء الأزمة بينه وبين النادى