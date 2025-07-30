شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات حالة محمد أبو النجا حارس وادى دجلة بعد أكثر من شهر في العناية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازالت حالة محمد أبو النجا، حارس مرمى نادى وادى دجلة، غير مستقرة داخل العناية المركزة بعد أزمة صحية بسبب مشاكل في الجهاز الهضمى والكبد والتي أبعدته عن الملاعب.

ويعانى حارس مرمى وادى دجلة من أزمة حاليا كبيرة، والتي أودعت اللاعب فى العناية المركزة بالإسماعيلية، قبل نقل اللاعب إلى أحد مستشفيات أكتوبر لمزيد من الرعاية الطبية للاطمئنان على حالته بعد تواجده فى العناية لأكثر من شهر حتى الآن.

تطورات جديدة

وكشف مصدر داخل وادى دجلة أن محمد أبو النجا يحتاج لعملية زرع كبد وجارى البحث حاليا عن متبرع لإجراء العملية والتعافى من الأزمة التي يمر بها، وتتكفل إدارة وادى دجلة بعلاج اللاعب لحين شفائه والعودة مجددا للملاعب.

وأنهى فريق وادى دجلة مسابقة دورى المحترفين فى المركز الثانى برصيد 76 نقطة، بعدما فاز فى 21 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات فقط، سجل لاعبوه 44 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا.

وجاءت أرقام بونجا مع دجلة كالتالى: لعب 29 مباراة 21 كلين شيت (10 كلين شيت متتالى)، واستقبل 8 أهداف فقط طوال الموسم.

على جانب آخر، نجح مسئولو وادى دجلة في إبراهم صفقات قوية حتى الآن، حيث تم التعاقد مع هشام محمد لاعب وسط الإسماعيلى، وإبراهيم البهنسى لاعب وسط أسوان، وأحمد الشيمى لاعب الاتحاد والمقاولون السابق، ومحمد رجب مدافع الاتحاد، وعمرو حسام قادما من زد، وأحمد فاروق من ديروط، وأحمد أيمن من الاتحاد السكندرى، والهولندى كاندورب، بجانب حسن الحطاب.

وقرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، الاستغناء عن 9 لاعبين وتوجيه الشكر لهم استعدادًا للموسم الجديد، وتعويضهم بالعديد من الصفقات القوية لتدعيم كل المراكز، وجاء أبرزهم عبد الكافى رجب حارس المرمى الذى انتهى تعاقده مع الفريق، ومحمد الشيبى، وليد عادل، كريم حلاوة، أحمد جمال، فهد أبو الفتوح، كامتشو، مؤمن عاطف، وباستن.

ولعب وادى دجلة 5 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد، الأولى مع حرس الحدود، والثانية مع غزل المحلة التى انتهت بفوز دجلة بثلاثية نظيفة، والثالثة مع بتروجت وخسرها 3 - 2، والرابعة أمام إنبى والخسارة بهدفين نظيفين، والخامسة بالفوز على الزمالك بهدف نظيف.

ويتبقى لفريق وادى دجلة مباراتين وديتين الأولى أمام المقاولون العرب غدا الخميس، ثم مواجهة مودرن سبورت يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة بيراميدز في افتتاح الدورى.