شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع البرازيلي ميلاجريس لتولي فريق سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد النادي الأهلي يمع المدرب البرازيلي باولو ميلاجريس لتولي تدريب فريق سيدات الكرة الطائرة في الموسم الجديد خلفا لإبراهيم فخر الدين .

وجاء ذلك فى ظل اعتذار هانى مصيلحى مدرب منتخب ناشئى الكرة الطائرة ووادى دجلة عن تولى المهمة فى ظل استمرار تعاقده مع الأخير .

يأتى توجيه الشكر للمدير الفني السابق إبراهيم فخر الدين بالرغم من حصول الفريق الموسم المنقضى علي الدوري والسوبر المحلي قبل خسارة لقب أفريقيا أمام الزمالك في النسخة التي أقيمت في نيجيريا.

ومن المقرر أن يبحث النشاط الرياضى برئاسة خالد العوضى طلبات الموسم الجديد من حيث الصفقات الجديدة والراحلين، خاصة فى ظل وضع ضوابط من قبل الاتحاد تفيد بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.

وينطلق دوري سيدات الموسم الجديد يوم 6 أكتوبر المقبل و ينتهي يوم 3 مايو 2026 وفقا لأجندة الاتحاد الدولي للعبة.

واستقر اتحاد الكرة الطائرة على انطلاق دوري الرجال للموسم الجديد 2025-2026، يوم 20 أكتوبر المقبل وينتهي يوم 17 مايو 2026.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلي الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتي يوم 11 سبتمبر المقبل.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية، بعدم الاعتراف بأي انتقالات تتم قبل صدور نشرة التعليمات التنظيمية الخاصة بتنظيم انتقالات اللاعبين على صعيد الممتاز أ، ب والناشئين.