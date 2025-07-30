شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اليد يحضر ودية منتخب الناشئين مع تونس لتحفيز اللاعبين قبل المونديال والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة خالد فتحي مع طارق محروس المدير الفني لمنتخب الناشئين لكرة اليد واللاعبين، وذلك على هامش ودية الفريق أمام تونس، التي تقام اليوم الأربعاء.

ويخوض الفراعنة مواجهة قوية أمام منتخب تونس، في بروڤة هي الأخيرة استعدادًا لخوض بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل.

ويرغب مجلس الادارة في تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل المستويات خلال البطولة خاصة أنها تقام على أرض مصر ، كما يبحث مجلس الادارة مع طارق محروس كل الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة ،

وعقب المباراة يعلن طارق محروس مدرب منتخب الناشئين القائمة النهائية لخوض بطولة العالم وتعد مواجهة تونس هي أخر مباراة ودية يخوضها منتخب الناشئين قبل خوض المونديال.

ويلعب منتخب الناشئين في المجموعة السابعة،التي تضم كلا من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

ويسعى طارق محروس مدرب منتخب الناشئين للوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل خوض المونديال في ظل الرغبة في المنافسة على اللقب.

تقام بطولة العالم على 3 صالات، حيث تقام مباريات مجموعة مصر باستاد القاهرة، ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة السابعة، برفقة منتخبات: اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين، ويخوض منتخب مصر مواجهاته على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.



وتُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.