شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين عن لعب أحمد عبد القادر للزمالك: عادي ويوجد زملكاوية فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تحدث ربيع ياسين نجم الأهلي السابق، عن أزمة استمرار أحمد عبد القادر فى صفوف النادي الأهلي وإمكانية انتقاله لصفوف نادي الزمالك، قائلا: وجهة نظري أحمد عبد القادر مشواره انتهى مع النادي الأهلي، وبقول للأهلي أنت مش عايزه سيبه، وأضاف: ما المشكلة أن يلعب عبد القادر للزمالك، هناك زملكاوية يلعبون للأهلي، وأحمد عبد القادر أفضل من لاعبين كثيرين في الأهلي، وفي النهاية على الأهلي أن يترك اللاعب يرى مستقبله.

ويري ربيع ياسين أن النادي الأهلي هو المرشح الأوفر حظا لحصد الألقاب في الموسم المقبل، وقال في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم أن فريق الأهلي مكتمل وهو أكثر فريق مكتمل بين أندية الدوري الممتاز في الوقت الحالي.

وأضاف أن الميزة في الأهلي أنه يمتلك اسكواد على أعلى مستوى ويستطيع أن يطمئن جماهيره، وهو المرشح الاكبر لحصد البطولات في الموسم المقبل، متابعا أن خط الدفاع يحتاج إلى تدعيم وأيضا عليه أن يجد بديل علي معلول، وربما محمد شكري يستطيع أن يعوض علي معلول.