ممدوح عباس: أرفض رحيل فتوح عن الزمالك حتى لا نبكي على اللبن المسكوب

حرص ممدوح عباس رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك الأسبق على دعم أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك ، في أزمته الجارية مع النادى ، على خلفية حضوره أحد الحفلات في الساحل

ونشر عباس عبر صفحته بموقع التغريدات إكس :" لم أفهم هذه الضجة المثارة حول أحمد فتوح كابتن نادى الزمالك فعقده ممتد والراجل عاشق لنادى الزمالك وأنا لست مع إعارته أو بيعه حتى لا نبكى على اللبن المسكوب فهو بالإضافة إلى كونه كابتن نادى الزمالك وظهيره الأيسر، فهو أيضا الظهير الأيسر لمنتخب مصر وأشكركم".



ويواصل أحمد فتوح لاعب الزمالك، التدريبات التأهيلية المنفردة، رفقة التونسى أحمد الجفالى المستبعد من المشاركة فى التدريبات الجماعية لحين حسم وجهته المقبلة، فى الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الجفالى صورة له عبر حسابه الشخصى على انستجرام، رفقة أحمد فتوح، خلال تواجدهما فى أحد الملاعب للقيام بتدريبات فردية.

من المقرر أن يستمر فتوح فى خوض التدريبات المنفردة لمدة أسبوع فقط، على أن يتم حسم مصيره مع العودة للتدريب مع الفريق من عدمه خلال هذه الفترة لاتخاذ القرار المناسب بشأن الجانب الفنى والاستعداد للموسم الجديد دون أى تغيير فى العقوبة الموقعة على اللاعب.

ولا ينوي الزمالك التراجع عن الغرامة المالية التي تم توقيعها على اللاعب، والتي تقدر بمليون جنيه، نتيجة لتصرفه غير المنضبط وسهره فى إحدى الحفلات، بجانب الصورة التي نشرها على إنستجرام وهو يعزف على آلة موسيقية.

ورغم مرور عدة أيام على الواقعة، لم يحدد النادي حتى الآن موعدًا رسميًا للتحقيق مع اللاعب، وهو ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبله مع الفريق.