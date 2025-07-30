شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة، على رأسها عقد جلسة بين الأهلى وإمام عاشور لتجديد عقده، محاولات الزمالك لاقناع عواد بالرحيل، واتجاه لإقامة السوبر في نوفمبر

الأهلي يعقد جلسة تفاوضية مع إمام عاشور لتجديد عقده وترقيته لفئة "VIP"

يعقد محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي جلسة مع إمام عاشور نجم الفريق، من أجل تعديل عقده وتمديد المدة المتبقية لمدة موسمين جديدين، ليستمر مع الفريق الأحمر حتى 2030.

محاولات في الزمالك لإقناع عواد بالرحيل للمصرى

يواصل مسئولو نادى الزمالك محاولاتهم لإقناع محمد عواد حارس الفريق، بالموافقة على الرحيل إلى النادى المصرى، في صفقة تبادلية تقضى بانتقال أحمد عيد لاعب الفريق البورسعيدى، للفريق الأبيض.

اتجاه لإقامة بطولة السوبر المصرى في النصف الأول من نوفمبر

يتجه اتحاد الكرة لإقامة بطولة السوبر المصرى في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم حسم القرار النهائي خلال الأيام المقبلة.

حامد حمدان يواصل الغياب عن استعدادات بتروجت.. والزمالك يترقب

واصل الفلسطينى حامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجت، الغياب عن التدريبات والمباريات الودية التي يخوضها الفريق من أجل الضغط على إدارة ناديه لرغبته فى الرحيل والانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رافضًا أى محاولات للاستمرار داخل الفريق البترولى.

الأهلي: نترقب تعاقد كولر مع الهلال السوداني لانتهاء أزمة الشرط الجزائي

علق مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف ناديه من تحمل راتب السويسري مارسيل كولر حال تعيينه مديراً فنياً لفريق الهلال السوداني خلال الميركاتو الصيفي الحالي ، وفقا للشروط الجزائي في عقد المدرب مع القلعة الحمراء، وأكد المصدر أنه وفقا للوائح الفيفا يصبح الأهلي ملتزما بسداد عقد كولر حتى نهاية المدة المقررة في العقد أو لحين التعاقد مع فريق جديد ، وفي حال تعيين المدرب السويسري مديرا فنيا لفريق الهلال تنتهي أحقيته في مطالبة النادي الأهلي بسداد الجزء المتبقي من قيمة الشرط الجزائي.

الزمالك يعرض 5 ملايين جنيه لضم لاعب سلة سبورتنج

تقدم مسئولو نادى الزمالك بعرض مالى إلى نظرائهم بنادى سبورتنج، لضم يوسف رفعت لاعب فريق كرة السلة بالفريق السكندرى خلال الميركاتو الصيفى، ووصل العرض المالى المقدم من الزمالك إلى 5 ملايين جنيها، في ظل تمسك الأبيض بضم اللاعب، في الوقت الذى طلب فيه الاتحاد السكندرى والأهلى ضم اللاعب أيضا.

رابطة الأندية تلزم بطل الدورى بإعادة الدرع قبل شهر من انتهاء المسابقة

ألزمت رابطة الأندية المصرية المحترفة، النادى الفائز بدرع الدورى في الموسم الجديد برده إلى الرابطة قبل شهر من المباراة النهائية للمسابقة ، على أن يتحمل الفريق البطل مسئولية أي خسارة أو ضرر يحدث للدرع ويجب عليه إعادته بحالته الأصلية للرابطة ، وفى حالة عدم تمكنه من ذلك يلتزم بدفع تعويض مجلس إدارة الرابطة .