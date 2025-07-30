شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه تونس في أجندة سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب المصري المشارك في كأس العرب بالدوحة خلال ديسمبر المقبل عن موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على إقامة مباراتين وديتين أمام نظيره التونسي الذي يشارك ايضا في كأس العرب يومي 6 و9 سبتمبر المقبل بالقاهرة خلال الأجندة الدوليه استعدادا للبطولة.

وحدد المدير الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب الأول من سبتمبر موعداً لبدء معسكر الفريق الذي يستمر حتي التاسع من نفس الشهر، موعد الأجندة الدولية من أجل إعداد الفريق بالشكل اللائق للبطولة .

وأشار طولان إلى أن الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب يخاطب حالياً عدداً من المنتخبات العربيه والأفريقية للاتفاق علي مباريات وديه خلال أجندتي اكتوبر ونوفمبر من اجل الاستعداد القوي للبطولة .

واكد المدير الفني للمنتخب الوطني المشارك في كأس العرب أن الجهاز الفني الفني سيراقب كل مباريات الدوري الممتاز التي ستنطلق بعد عشرة أيام لاختيار القائمة التي سيتم إعلانها عقب إعلان المنتخب الوطني الأول قائمته.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثه التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء مويتانيا والكويت.