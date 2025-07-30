شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤهل إيريك تراورى بعد التراجع عن الفسخ بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى، برنامجا تأهيليا لتجهيز البوركينابى إيريك تراورى الذى عاد من بوركينا فاسو وانضم إلى معسكر برج العرب الاثنين الماضى.

واتفق مسئولو نادى الإسماعيلى مع البوركينى إيريك تراورى على الاستمرار مع الدراويش في الموسم الجديد، عكس ما تم إبلاغه بالاكتفاء بالمدة التي قضاها وفسخ التعاقد بالتراضى، إلا أن إيقاف القيد جعل مسئولي الإسماعيلى يغيرون القرار والاستعانة به في الموسم الجديد واستكمال تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجديد.

ويخوض حاليا إيريك تراورى برنامجا تأهيليا لتجهيزه بشكل قوى للموسم الجديد، خاصة أن اللاعب غاب عن فترة الإعداد الذى بدأها الفريق منذ شهر تقريبا ويحتاج إلى وقت للتجهيز.

وخاض البوركينابى إيريك تراورى مع الإسماعيلى قبل الموسم الجديد، 48 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف، بعدد دقائق 3667 دقيقة.

أسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025/2026، التى أقيمت بمركز المنتخبات الوطنية فى السادس من أكتوبر، عن مواجهة الإسماعيلى مع بتروجت فى الأسبوع الأول من البطولة.

وتنتظر الإسماعيلى مواجهة قوية فى الأسبوع الثانى مع بيراميدز فى استاد 30 يونيو، كما يلتقى مع الزمالك فى الأسبوع السابع على استاد الإسماعيلية، فيما يواجه الأهلى فى الأسبوع الرابع عشر فى برج العرب، كما يلتقى مع كهرباء الإسماعيلية فى ديربى مدينة الإسماعيلية لأول مرة بعد صعود الكهرباء هذا الموسم.

وجاء جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 كالتالى:

الجولة الأولى - ضد بتروجت "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثانية - ضد بيراميدز "30 يونيو"

الجولة الثالثة - ضد الاتحاد السكندري "استاد الإسماعيلية"

الجولة الرابعة - ضد طلائع الجيش "استاد جهاز الرياضة"

الجولة الخامسة - ضد غزل المحلة "استاد الإسماعيلية"

الجولة السادسة - ضد زد "استاد القاهرة"

الجولة السابعة - ضد الزمالك "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثامنة - ضد إنبي "بتروسبورت"

الجولة التاسعة - ضد البنك الأهلي "استاد الإسماعيلية"

الجولة العاشرة - ضد سموحة "الإسكندرية"

الجولة الحادية عشرة - ضد حرس الحدود "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثانية عشرة - ضد فاركو "الإسكندرية"

الجولة الثالثة عشرة - ضد كهرباء الإسماعيلية "استاد الإسماعيلية"

الجولة الرابعة عشرة - ضد الأهلي "برج العرب"

الجولة الخامسة عشرة - ضد المقاولون العرب "استاد الإسماعيلية"

الجولة السادسة عشرة - ضد مودرن سبورت

الجولة السابعة عشرة - باي ــ راحة من المباريات

الجولة الثامنة عشرة - ضد وادي دجلة "استاد الإسماعيلية"

الجولة التاسعة عشرة - ضد سيراميكا "المقاولون العرب"

الجولة العشرون - ضد الجونة "استاد الإسماعيلية"

الجولة الحادية والعشرون - ضد المصري "السويس الجديد".