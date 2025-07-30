شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة كولر مع الأهلي ودور الهلال السوداني؟ والان مع تفاصيل الخبر

ارتبط اسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي بتولي القيادة الفنية لفريق الهلال السوداني في الموسم الجديد، بعد تجربته الناجحة مع الفريق الأحمر على مدار ثلاثة مواسم نجح خلالها في التتويج بـ11 بطولة.

ولا تزال أزمة الشرط الجزائي في عقد كولر مع الأهلي مستمرة، خاصة وأن المدرب مرتبط بعقد مع الأهلي كان مستمراً حتى نهاية الموسم المقبل 2025-2026، قبل أن يتم فسخ عقده قبل نهاية الموسم الماضي بسبب سوء النتائج وتوديع بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب افريقي.

ما هي تفاصيل أزمة الشرط الجزائي في عقد كولر؟

العقد كان ينص على أنه حال قيام أحد الطرفين بفسخ العقد من طرق واحد بتحمل قيمة راتب الطرف الآخر حتى نهاية مدة العقد التي تستمر حتى يونيو 2026.

كم كان يبلغ راتب كولر؟

كولر كان يتقاضى راتب شهري قيمته 250 الف دولار شهرياً بعد رفع المقابل المالي عقب تجديد عقده مع الأهلي.

كم يستحق كولر قيمة الشرط الجزائي من الأهلي عقب فسخ عقده ؟

كولر كان يستحق الحصول على 3.5 مليون دولار منذ وقت إقالته وحتى نهاية عقده.

هل تنتهي أزمة الشرط الجزائي في عقد كولر حال تولي قيادة الهلال السوداني ؟

وفقا للوائح الفيفا يصبح الأهلي ملتزما بسداد عقد كولر حتى نهاية المدة أو التعاقد مع فريق جديد ، وفي حال تعيين المدرب السويسري مديرا فنيا لفريق الهلال تنتهي أحقيته في مطالبة النادي الأهلي بسداد الجزء المتبقي من قيمة الشرط الجزائي.

وهل الأهلي ملتزم بسداد الشرط الجزائي لـ كولر؟

الاهلي يقوم بتحويل راتب كولر بشكل منتظم، في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الطرفين ببعضها، وفي نفس الوقت يقود مفاوضات مع المدرب السويسري للتنازل عن الجزء المتبقي من قيمة الشرط الجزائي.

ورحل كولر عن قيادة الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي للبطولة، وتولى عماد النحاس القيادة الفنية بشكل مؤقت بدلا منه ونجح في قيادة الأهلي للتتويج بلقب الدوري رقم 45 في تاريخه، قبل أن يتم التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا في أمريكا.