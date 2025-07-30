شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعلن ضم إسلام جابر لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح عن ضم اللاعب إسلام جابر لاعب وسط فريق سموحة والزمالك السابق وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على العقد بحضور محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة وطلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

المقاولون يعلن عن ضم إسلام جابر

إسلام جابر فى المقاولون

وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني ليعد الصفقة الثامنة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت صفقات المقاولون العرب الرسمية حتى الآن كالتالي:

ـ نادر هشام لمدة 3 مواسم

ـ محمد فوزي حارس مرمى أبو قير للأسمدة

ـ محمد حامد مدافع فريق إنبي

ـ إسلام هشام من بتروجت

ـ محمود أبو جودة 3 مواسم

ـ أحمد مجدي كهربا 3 مواسم

ـ محمود دعبسة 3 مواسم

- اسلام جابر



اسلام جابر لاعب المقاولون



فى المقاولون

من جانبه شدد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن تلبية طلبات الفريق، مشيدا بحالة الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد وأداء الفريق خلال المباريات الودية بمعسكر الإسكندرية.

وأكد المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون ثقته فى الجهاز الفني واللاعبين، لتقديم موسم قوي يليق باسم نادي المقاولون العرب ثالث أكبر الأندية المصرية تتويجا بالبطولات .

وأكد طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة أن معسكر الفريق الذي أقيم مؤخراً بالإسكندرية كان ناجحا وحقق أهداف الجهاز الفني بقيادة محمد مكي، بعد خوض 4 مباريات ودية قوية أمام البنك الأهلي والاتحاد السكندري وسبورتنج والقناة، وذلك في خطة الجهاز لتجهيز الفريق لانطلاق الدوري وإحداث حالة من التجانس والانسجام بين عناصر الفريق والوافدين الجدد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدأ فترة الإعداد والمرحلة الأولى بملعب النادي بالجبل الأخضر استعدادا للموسم الجديد 21 يونيو الماضي، وأدى ذئاب الجبل تدريباته على فترتين وسط جدية وتركيز من اللاعبين وذلك قبل معسكره بالإسكندرية بالمرحلة الثانية لفترة الإعداد.