الارشيف / اخبار الرياضه

انطلاق البطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026

0 نشر
0 تبليغ

انطلاق البطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 30 يوليو 2025 01:33 م

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، منافسات الفردي بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم بكوريا 2026، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول منافسات BC1 رجال وسيدات، BC2 رجال وسيدات، BC3 رجال وسيدات، BC4 رجال وسيدات.

وانطلقت المنافسات بداية من اليوم الأربعاء، حتى حفل الختام 2 أغسطس، وفي اليوم التالي بداية مغادرة الوفود المشاركة.

ويأتي إسناد البطولة الأفريقية إلى الاتحاد المصري للبوتشيا برئاسة الدكتور أحمد آدم، بسبب ثقة الاتحاد الدولي في قدرة مصر على تنظيم كبرى البطولات بنجاح كعادتها دائمًا في جميع الأحداث القارية والدولية.

جدير بالذكر أن البوتشيا هي بارالمبية، تتطلب مهارة في التحكم العضلي والدقة، وتُمارس من وضعية الجلوس، والهدف هو رمي الكرات الجلدية (الحمراء أو الزرقاء) بالقرب من كرة بيضاء صغيرة تسمى "الجاك"، ويتنافس اللاعبون في فرق (فردي، زوجي، أو فرق) لتسجيل أكبر عدد من النقاط عن طريق وضع كراتهم بالقرب من "الجاك".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا