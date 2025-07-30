شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات في الزمالك لإقناع عواد بالرحيل للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مسئولو نادى الزمالك محاولاتهم لإقناع محمد عواد حارس الفريق، بالموافقة على الرحيل إلى النادى المصرى، في صفقة تبادلية تقضى بانتقال أحمد عيد لاعب الفريق البورسعيدى، للفريق الأبيض.

ورغم أن عواد رفض مناقشة دخوله في صفقة تبادلية، متمسكا بالاستمرار مع الزمالك، إلا أن مسئولو الفريق يحاولون إقناعه بالتفكير في الأمر لإتمام صفقة أحمد عيد، وحال تمسك اللاعب برفض الرحيل للمصرى سيتم التفكير في دخول محمد صبحى بالصفقة ما لم يتلقى عرض رسمي.

وأعاق حارس مرمى نادي الزمالك، محمد عواد، انتقال اللاعب أحمد عيد إلى صفوف الفريق الأبيض، بعد رفضه الدخول في صفقات تبادلية مع النادي المصري البورسعيدي.

وأفادت مصادر مطلعة أن الزمالك كان يسعى للتعاقد مع أحمد عيد من المصري، لكن إتمام الصفقة كان مرهونًا بإتمام صفقة تبادلية تشمل انتقال محمد عواد إلى المصري، وهو ما رفضه عواد بشكل قاطع.

ويسعى الزمالك لرحيل أحد حراسه سواء صبحى أو عواد لإتمام التعاقد مع محمد علاء حارس الجونة، والذى دخل الزمالك في مفاوضات معه الأيام الماضية.

ويفصل مسئولو نادى الزمالك عن حسم مصير حراس المرمى بالفريق ، ساعات قليلة، فى ظل وجود الثلاثى محمد عواد ومحمد صبحى والتعاقد مع المهدى سليمان بالإضافة إلى محمود الشناوى.

ويتم مناقشة وضع كل منهم، من جانب الجهاز الفنى وإدارة الكرة، فى ظل احتمال رحيل احد الحارسين، عواد أو صبحي، عن النادى خاصة بعد تلقى صبحى عرضا سعوديا ومن قبله عرض من بيراميدز، بالإضافة إلى رغبة الزمالك التعاقد مع محمد علاء حارس الجونة، إلا أن صبحى لم يحضر عروض رسمية حتى الان، في الوقت الذى رفض فيه عواد الرحيل للمصرى في الصفقة التبادلية ، وجارى محاولات الزمالك معه لإقناعه.