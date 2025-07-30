بايرن ميونيخ يتعاقد مع لويس دياس قادما من ليفربول بعقد حتى 2029

الرياص - اسماء السيد - لندن : انتقل الجناح الدولي الكولومبي لويس دياس من ليفربول الإنكليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني بعقد يمتد حتى 2029، وذلك وفق ما أعلن الناديان الأربعاء.

وقال ليفربول في بيان "أكمل لويس دياس انتقاله بشكل دائم إلى بايرن ميونيخ بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها مع ليفربول. يغادر الكولومبي +ريدز+ بعدما لعب دورا هاما في الفوز بأربعة ألقاب رئيسية منذ وصوله من بورتو البرتغالي في أوائل 2022، أبرزها لقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي".

وتابع "الجميع في ليفربول يتوجهون بالشكر إلى لويس على كل مساهماته خلال فترة وجوده في النادي ويتمنون له الأفضل في المستقبل".

وبدوره، قال النادي البافاري إن "المهاجم وقع عقدا مع بايرن ميونيخ حتى 30 حزيران/يونيو 2029، وسيرتدي الرقم 14 مع بطل الدوري الألماني"، ناقلا عن ابن الـ28 عاما قوله "أنا سعيد جدا. يعني لي الكثير أن أكون جزءا من بايرن ميونيخ، إنه أحد أكبر الأندية في العالم. أريد مساعدة فريقي الجديد بأسلوبي الكروي وشخصيتي".

وتابع "هدفي هو الفوز بجميع الألقاب الممكنة، وسنعمل جاهدين كل يوم لتحقيق ذلك كفريق واحد".

ولم يكن الاعلان عن التعاقد مع الدولي الكولومبي مفاجئا، إذا أفادت تقارير عدة في الساعات القليلة الماضية بأن بايرن وافق على دفع 65.5 مليون جنيه استرليني (88 مليون دولار) لضم دياس.

وتقدم النادي البافاري الأسبوع الماضي بعرض أولي قدره 59 مليون جنيه استرليني لضم الكولومبي، لكن ليفربول رفضه، ما دفعه إلى تقديم عرض جديد يبدو أنه يرتقي إلى ما يصبو إليه بطل الدوري الممتاز.

وأفادت التقارير بأن الكولومبي حصل على الاذن لمغادرة الجولة الآسيوية التي يقوم بها ليفربول، من أجل إجراء الفحص الطبي تمهيدا للانضمام إلى بايرن.

وعاش دياس الموسم الماضي أفضل فتراته مع فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت، بتسجيله 17 هدفا ساهم من خلالها بتتويجه بلقب الدوري الإنكليزي للمرة العشرين في تاريخه.

لكنه على الرغم من ذلك سيمضي قدما في مسيرته بعيدا عن ملعب "أنفيلد" وخوض تجربة جديدة، وهو ما أعلم به مسؤولي النادي في أكثر من مناسبة.

وكان دياس يأمل بالانتقال إلى برشلونة الإسباني الذي رأى فيه تعاقدا مثاليا لإكمال أضلاع المثلث الهجومي مع نجمه الشاب لامين جمال والبرازيلي رافينيا، بيد أن ليفربول رفض عرض النادي الكاتالوني، فقرر بطل إسبانيا صرف النظر عن الصفقة والبحث عن بدائل أخرى.

"لاعب يتمتع بجودة استثنائية"

واستُبعد دياس من مباراة ليفربول الودية التي خسرها 2 4 أمام ميلان الإيطالي في هونغ كونغ يوم السبت، مع تزايد التكهنات حول مستقبله.

ويمنح التعاقد المرتقب مع دياس العملاق البافاري بديلا ممتازا لجمال موسيالا الذي يغيب عن الملاعب لفترة طويلة بعد إصابته بكسر في الساق وخلع في الكاحل خلال كأس العالم للأندية الأخيرة.

وقال المدير التنفيذي للنادي البافاري يان كريستيان دريزن "مع لويس دياس، نجحنا في التعاقد مع أحد أفضل اللاعبين في مركز الجناح الأيسر في الدوري الإنكليزي الممتاز. إنه لاعب يتمتع بجودة استثنائية... كفريق، نجحنا في إتمام هذه الصفقة بشكل مدروس، ونتطلع إلى لاعب دولي بارز سيُعطي فريقنا زخما كبيرا، وسيُغني الدوري الألماني. نشكر ليفربول على مفاوضاته العادلة والجادة دائما".

من جهته، قال المدير الرياضي ماكس إيبرل "لويس دياس لاعب يتمتع بخبرة دولية كبيرة، جودة هائلة، مهارات رائعة، وموثوقية عالية. سيساعد فريقنا على الفور. نحن سعداء لأننا نجحنا في ضمه إلى بايرن ميونخ. صفقات كهذه تنجح عندما تتكامل جميع العناصر. يمكن لجماهيرنا أن تتطلع إلى لاعب استثنائي".

ويأتي تخلي ليفربول عن دياس بعدما انشغل ليفربول سوق الانتقالات حيث عزز خياراته الهجومية بصفقات باهظة لضم صانع ألعاب باير ليفركوزن الألماني فلوريان فيرتس والمهاجم الفرنسي للفريق الألماني الآخر أينتراخت فرانكفورت أوغو إيكيتيكيه.

كما تعاقد مع المدافعين الهولندي جيريمي فريمبونغ من ليفركوزن والمجري ميلوش كيركيز من مواطنه بورنموث والحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي من فالنسيا الإسباني.