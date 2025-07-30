شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض 5 ملايين جنيه لضم لاعب سلة سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

تقدم مسئولو نادى الزمالك بعرض مالى إلى نظرائهم بنادى سبورتنج، لضم يوسف رفعت لاعب فريق كرة السلة بالفريق السكندرى خلال الميركاتو الصيفى، ووصل العرض المالى المقدم من الزمالك إلى 5 ملايين جنيها، في ظل تمسك الأبيض بضم اللاعب، في الوقت الذى طلب فيه الاتحاد السكندرى والأهلى ضم اللاعب أيضا.

ولم يعقد الزمالك أي صفقة حتى الآن على مستوى كرة السلة، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ويترقب مسئولو الزمالك وصول عرض رسمي من سبورتنج بالموافقة على انتقال اللاعب للفريق الأبيض من عدمه، أو تحديد وجهته المقبلة بأى من العروض التي تلقاها ناديه.

ويتولى تدريب سلة الزمالك عصام عبد الحميد، خلفا للأسبانى سيجورا الذى رحل بنهاية الموسم المنقضى.

يذكر أن عصام عبد الحميد سبق له تولى تدريب سلة الزمالك مواسم 2013-2014، و2014-2015، والفترة من 2017 حتى 2020.

ونجح عبد الحميد فى قيادة الزمالك للعودة إلى البطولات مرة أخرى موسم 2019، بعد غياب دام 13 عاما، والذى حصد لقب دورى السوبر، بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة من best of 5.

من ناحية أخرى عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الاستاذ عمرو مصيلحى اجتماع مع مندوبى الأندية لمناقشة قرعة الموسم الرياضي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ للفرق رجال وسيدات ، للدوري العام الممتاز "أ" والبطولات المرتبطة، وذلك طبقاً للنظام والشروط الخاصة بمسابقات الممتاز "أ" (رجال / سيدات) والخطط الموضوعة لهذا الموسم من قبل لجنة المسابقات، كما شهد الاجتماع مناقشة مقترحى إقامة البطولات وكذلك البعثة والدراسة وإبداء الرأى فى المقترحات .

حضر الاجتماع ممثلى الأندية على رأسها الاهلى والزمالك والشمس والاتحاد السكندرى وسبورتنج والجزيرة وسبورتنج والصيد والزهور وسموحة، وهليوبوليس وغيرها من الاندية المشاركة في أنشطة ومسابقات الاتحاد.

وشهد الاجتماع حضور كل من الاستاذ عمرو مصيلحى رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة و محمد فتحى نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، ومحمد إيهاب محسن و احمد الشرقاوى ومحمد نبيل أعضاء مجلس الإدارة.

من جانبه أكد عمرو مصيلحى أن ما يهم مجلس إدارة الاتحاد هو مصلحة الأندية وراحة اللاعبين وعدم تعرضهم للإجهاد حال إقامة المباريات دوم أيام كافية بينها.

ومن جانبه قال محمد فتحى نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات أن هذه الجلسة الهدف منها عدم التعارض بين مواعيد المباريات بما يتناسب مع ارتباطات الأندية بالإضافة إلى عدم تعارض مباريات الموسم الرياضى مع ارتباطات الأندية بالبطولات سواء العربية أو الافريقية