شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائرى ميلود حمدى يطالب بتجهيز خالد النبريصى لقيادة هجوم الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجزائرى ميلود حمدى من الجهاز الطبي بنادى الإسماعيلى، سرعة تجهيز المهاجم الفلسطيني خالد النبريصى لقيادة هجوم الفريق في مباريات الدورى في الموسم الجديد.

وشارك المهاجم الفلسطيني خالد النبريصي في تدريبات الإسماعيلى في معسكر برج العرب، وذلك بعد غياب طويل عن الملاعب، بعدما تعرض لإصابة قوية بكسر مضاعف في الكوع خلال منافسات الموسم الماضي، وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل سرعة تجهيزه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويدرس ميلود حمدى منح بعض الدقائق للمهاجم الفلسطيني في مباراة سموحة من أجل الاطمئنان عليه، لكنه في نفس الوقت يخشى التسرع في الدفع به قبل اكتمال جاهزيته خوفا من الإصابة.

وخاض فريق الإسماعيلى 6 مباريات ودية خلال فترة الإعداد منذ التعاقد مع ميلود حمدى خلفا لتامر مصطفى، بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف، وفى معسكر الإسمدنرية استطاع الفوز على سبورتنج بهدف نظيف، والتعادل مع السكة الحديد مودرن بهدف لمثله، والتعادل السلبى مع زد.

وتتبقى لفريق الإسماعيلى مباراة واحدة خلال معسكر الإسكندرية بناء على طلب ميلود حمدى، حيث يواجه الإسماعيلى سموحة اليوم الخميس لينهى المعسكر.

أسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025/2026، التى أقيمت بمركز المنتخبات الوطنية فى السادس من أكتوبر، عن مواجهة الإسماعيلى مع بتروجت فى الأسبوع الأول من البطولة.

وتنتظر الإسماعيلى مواجهة قوية فى الأسبوع الثانى مع بيراميدز فى استاد 30 يونيو، كما يلتقى مع الزمالك فى الأسبوع السابع على استاد الإسماعيلية، فيما يواجه الأهلى فى الأسبوع الرابع عشر فى برج العرب، كما يلتقى مع كهرباء الإسماعيلية فى ديربى مدينة الإسماعيلية لأول مرة بعد صعود الكهرباء هذا الموسم.

وجاء جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 كالتالى:

الجولة الأولى - ضد بتروجت "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثانية - ضد بيراميدز "30 يونيو"

الجولة الثالثة - ضد الاتحاد السكندري "استاد الإسماعيلية"

الجولة الرابعة - ضد طلائع الجيش "استاد جهاز الرياضة"

الجولة الخامسة - ضد غزل المحلة "استاد الإسماعيلية"

الجولة السادسة - ضد زد "استاد القاهرة"

الجولة السابعة - ضد الزمالك "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثامنة - ضد إنبي "بتروسبورت"

الجولة التاسعة - ضد البنك الأهلي "استاد الإسماعيلية"

الجولة العاشرة - ضد سموحة "الإسكندرية"

الجولة الحادية عشرة - ضد حرس الحدود "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثانية عشرة - ضد فاركو "الإسكندرية"

الجولة الثالثة عشرة - ضد كهرباء الإسماعيلية "استاد الإسماعيلية"

الجولة الرابعة عشرة - ضد الأهلي "برج العرب"

الجولة الخامسة عشرة - ضد المقاولون العرب "استاد الإسماعيلية"

الجولة السادسة عشرة - ضد مودرن سبورت

الجولة السابعة عشرة - باي ــ راحة من المباريات

الجولة الثامنة عشرة - ضد وادي دجلة "استاد الإسماعيلية"

الجولة التاسعة عشرة - ضد سيراميكا "المقاولون العرب"

الجولة العشرون - ضد الجونة "استاد الإسماعيلية"

الجولة الحادية والعشرون - ضد المصري "السويس الجديد"