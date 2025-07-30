شكرا لقرائتكم خبر عن حامد حمدان يواصل الغياب عن استعدادات بتروجت.. والزمالك يترقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفلسطينى حامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجت، الغياب عن التدريبات والمباريات الودية التي يخوضها الفريق من أجل الضغط على إدارة ناديه لرغبته فى الرحيل والانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رافضًا أى محاولات للاستمرار داخل الفريق البترولى.

وتشهد الأيام الحالية تصعيدًا من حامد حمدان للضغط على إدارة بتروجت من أجل الموافقة على انتقاله إلى الزمالك، حيث امتنع عن حضور التدريبات، كما غاب عن مباريات بتروجت الودية التى لعبها أمام حرس الحدود والاتصالات والجونة.

وطبق مسئولو نادى بتروجت، على اللاعب لائحة الغيابات محذرة من مضاعفة العقوبة حال استمرار الغياب عن المران خاصة فى ظل التمسك باستمراره مع الفريق واستكمال تعاقده الذى ينتهى مع الفريق الموسم بعد المقبل.

من جانب آخر، يترقب مسئولو نادى الزمالك تغير موقف بتروجت بخصوص اللاعب لتجهيز عرض جديد للتعاقد مع حامد حمدان الذى يعد من أهم المطلوبين في الفترة الحالية، خاصة أنه فلسطيني ولن يحتاج لخروج لاعب أجنبى من القائمة.

ويُعد حامد حمدان من أبرز المواهب الفلسطينية الشابة، حيث بدأ مسيرته مع فريق هلال غزة فى فلسطين، قبل أن يخوض تجربة احترافية مبكرة فى مصر عبر بوابة النادى الأهلى، الذى ضمه فى عام 2018 ضمن صفوف فريق الشباب.

رغم تألقه فى قطاع الناشئين، لم يحصل على فرصة مع الفريق الأول للأهلى، لينتقل بعد ذلك إلى عدد من الأندية المصرية، قبل أن يستقر به المقام فى بتروجت، حيث قدّم مستويات لافتة لفتت أنظار عدد من الأندية، وعلى رأسها الزمالك.

ويمتاز اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، بقدرات هجومية مميزة، حيث يجيد اللعب فى مركز رأس الحربة الصريح والجناح، ويعتمد على قوته البدنية ومهاراته فى الاختراق والتسديد.