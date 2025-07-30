"زي زيزو كدا".. الغندور يكشف الرد الحقيقي للزمالك حول إعادة إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، رد مجلس إدارة نادي الزمالك، على حقيقة ما يتم تداوله خلال الساعات الماضية، بالتفاوض مع إمام عاشور، لاعب الأهلي، لإعادته مرة أخرى للأبيض.

وكتب الغندور، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خبر نزل أن الزمالك تواصل مع إمام عاشور عشان ما يمدش سنتين في عقده اللي فاضل فيه 3 سنين".

وأكمل: "تواصلت مع مجلس إدارة الزمالك قالولي ده شغل وكلاء لمحاولة رفع عقد اللاعب مع الأهلي زي زيزو كده".

وأختتم تصريحاته: "وكمان هو فيه حد بيكلم لاعب قبل نهاية عقده بـ 3 سنين عشان يرجع النادي".

وكانت الفترة الماضية، شهدت دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب من أجل تمديد عقده، ولكن حتى الآن لم يصل الطرفين لاتفاق على الصيغة المالية.