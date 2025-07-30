شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفع رصيدها إلى 42 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات البعثة المصرية في اليوم الثالث أمس الثلاثاء من دورة الألعاب الأفريقية للمدارس، المقامة حاليًا في الجزائر خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل، بمشاركة نحو 50 دولة أفريقية ويمثلها أكثر من 2000 رياضي.

وأسفرت المنافسات عن تحقيق 23 ميدالية متنوعة بواقع 14 ميدالية ذهبية، و 7 ميداليات فضية، وميداليتين برونز.

بذلك ترتفع حصيلة ميداليات البعثة المصرية إلى 42 ميدالية متنوعة بواقع 25 ميدالية ذهبية و 10 ميداليات فضية و 7 ميداليات برونزية.

وجاءت ميداليات البعثة المصرية في اليوم الثالث كالتالي:-

في منافسات الملاكمة، حقق اللاعب أحمد سليمان رضا الميدالية البرونزية في وزن 57 ك، كما حصل فهد وزير على الميدالية البرونزية في وزن 63 ك.

وفي منافسات المصارعة، حصل ياسين عزات على الميدالية الذهبية في وزن 80 ك للمصارعة الحرة، كما توج محمد أبو فراج بالميدالية الذهبية في وزن 92 ك للمصارعة الحرة.

وفي منافسات تنس الطاولة، توجت اللاعبة مديحة الملاح بالميدالية الذهبية، كما حصل أيضًا اللاعب عبد الملك السيد على الميدالية الذهبية.

وفي التجديف، حصل زياد إبراهيم وإبراهيم محمود على الميدالية الذهبية في منافسات زوجي مزدوج المجداف، كما توج الثنائى علياء محمد وريماس أسامة بالميدالية الذهبية في منافسات زوجي مزدوج المجداف أيضا.

وحقق الميداليات الذهبية لمنتخب السباحة كلًا من: "جنات كريم في سباق 100 متر صدر، إبراهيم شمس الدين في سباق 100 متر حرة و 400 متر متنوع، دارين عادل حلوة في سباق 200 متر حرة، ملك الشاذلي في سباق 50 متر فراشة، ولمار محمد نبيل في سباق 200 ظهر".

بينما حصل على الميداليات الفضية في السباحة كلًا من: "زياد عشري في سباق 100 متر حرة، زين هشام في سباق 400 متر متنوع، حازم حسام في سباق 50 متر صدر، رغد مشالي في سباق 50 متر فراشة، ورودينا رمضان في سباق 200 متر حرة".

وفي منافسات الووشو كونغ فو، حقق اللاعب مازن سلامة الميدالية الذهبية، بينما حصلت ليلى خالد على الميدالية الفضية.

وفي منافسات الدراجات، توجت اللاعبة جودي محمد بالميدالية الذهبية، بينما حقق اللاعب أبي محمد الميدالية الفضية.

وتضم البعثة المصرية نحو 156 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، “ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو“.