شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإقامة بطولة السوبر المصرى في النصف الأول من نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه اتحاد الكرة لإقامة بطولة السوبر المصرى في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم حسم القرار النهائي خلال الأيام المقبلة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن بطولة السوبر المصري ستقام بنفس اللائحة القديمة بمشاركة أربعة فرق، وهي الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر وسيراميكا بطل كأس عاصمة مصر وبيراميدز صاحب المركز الثاني في الدوري وكأس مصر.



ويحتكر الأهلي التتويج بالسوبر المصري في آخر 4 نسخ، حيث توج بها في 2021، 2022، 2023، 2024، وفي نسخة 2020 فاز بها طلائع الجيش، أما أخر مرة فاز بها الزمالك كانت في عام 2019.

وأُجريت الأحد الماضى مراسم سحب قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2025-2026، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر بحضور كل من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية وأعضاء المكتب التنفيذي للرابطة ورؤساء ومندوبي الأندية المشاركة في المسابقة .

من جانبه، رحب النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالحضور موجها الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم علي التنسيق المستمر بينهما قبل انطلاق الموسم الجديد الذي يشهد تحديات وارتباطات مهمة للمنتخب الوطني الأول.

وأضاف دياب أن التعديلات التي طرأت على لائحة المسابقة جاءت بعد دراسة متأنية لمقترحات الأندية التي تقدمت بها خلال المهلة المحددة لذلك.

وأردف دياب أنه حرصا على مبدأ الشفافية، فقد تم نشر لائحة الدوري العام، وكأس عاصمة مصر، ولوائح العقوبات الجديدة على الموقع الرسمي للرابطة، كما تم تسليم نسخ منها لجميع الأندية قبل فترة كافية.

واختتم دياب حديثه بأنه ستكون هناك قرعتان هذا الموسم، وذلك لتفادي أي لبس حدث في الموسم الماضي، بالرغم من أن القرعة كانت مخصصة للموسم بالكامل، هذا الإجراء يأتي حرصًا منا على تقديم نسخة أكثر تنظيمًا ووضوحًا للمسابقة."

وبدوره، كشف طه عزت مدير المسابقات برابطة الأندية أن الدوري المصري سينطلق يوم 8 أغسطس المقبل وستقام 5 جولات قبل توقف المسابقة بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم .

وأكد عزت أن الدوري سينتهي قبل نهاية مايو 2026 لمنح الفرصة للمنتخب الوطني للاستعداد بشكل مميز لنهائيات كأس العالم 2026 حال تأكد الصعود إن شاء الله .

وتقدم عزت بالشكر لمجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة علي التنسيق لعقد اجتماع مع الاتحاد الأفريقي قبل وضع جدول الدوري منعا لأي تضارب في الموسم الجديد.