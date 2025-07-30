شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل محاولات تسويق عمر فرج والان مع تفاصيل الخبر

يسابق جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك الزمن لتسويق الفلسطينى عمر فرج لاعب الفريق والذى انتهت اعارته لديجرفورس السويدى ، حيث يرغب الزمالك فى رحيل اللاعب على سبيل الاعارة لتحقيق استفادة مالية من رحيله خاصة وإنه لم يتم سداد قيمة صفقته لناديه حتى الان.

الزمالك يسجل عمر فرج بالقائمة الأولى

قام مسئولو نادى الزمالك بإدراج اسم الفلسطينى عمر فرج لاعب الفريق والمعار إلى ديجرفروس السويدى، ضمن القائمة الأولى للأبيض بالموسم الجديد

ويواجه الزمالك موقفًا حاسمًا بخصوص فرج، إذ يتوجب عليه الاختيار بين الاحتفاظ بخدمات اللاعب ضمن المشروع الفني المقبل تحت قيادة المدير الفني يانيك فيريرا، أو اتخاذ خطوة تسويقه وبيعه لأحد الأندية، خصوصًا في ظل وجود التزامات مالية كبيرة متبقية في الصفقة الا انه تم الاستقرار على تسويقه بالخروج للإعارة.

ديجرفورس يعلن رحيل عمر فرج

أعلن نادي ديجرفورس السويدي رسميًا انتهاء فترة إعارة اللاعب عمر فرج، وعودته إلى صفوف نادي الزمالك بعد انتهاء عقد الإعارة الذي بدأ في يناير الماضي.

وقال النادي، في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شكرًا لك على كل شيء، كانت مباراتنا أمام نوركوبينغ هي الأخيرة لعمر فرج، الذي سيعود إلى الزمالك بعد نهاية إعارته".

وأضاف: "النادي يود أن يشكرك مرة أخرى على كل ما قدمته للفريق، ونتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك القادمة

عمر فرج ينضم لديجرفورس

وكان اللاعب الفلسطيني قد انضم إلى ديجرفورس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك، حيث شارك مع الفريق في عدد من المباريات خلال منافسات الدوري السويدي.

وبات نادي الزمالك أمام تحدي قوي لاتخاذ قرار دقيق ومدروس، خاصةً في ظل الظروف المالية التي يمر بها الزمالك، والحاجة لتقليل النفقات مع ضمان أقصى استفادة من أي صفقة سواء فنيًا أو ماديًا.

ويرغب الزمالك في إعارة عمر فرج مرة أخرى فى ظل عدم القناعة بمستواه رغم أنه سجل 5 أهداف في أول مباراة له مع فريقه السويدى.