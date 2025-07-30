شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته بمعسكر تونس للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق المصري، تدريباته بالمعسكر المقام حالياً بمدينة سوسة التونسية، استعداداً للموسم المقبل 2025-2026، حيث يلتقي المصري في الجولة الأولى من عمر الدوري مع الاتحاد السكندري، وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق الثامن من أغسطس المقبل باستاد السويس الجديد.

ويكثف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، اتصالاته خلال الساعات الأخيرة، وذلك للتوصل إلى اتفاق مع أحد الفرق التونسية لخوض مباراة ودية رابعة ضمن معسكر إعداد الفريق البورسعيدي المقام حالياً بمدينة سوسة التونسية، استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

وانتهى المصري أمس من خوض ثالث التجارب الودية أمام الترجي التونسي، والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف، حيث أقيمت المباراة في تونس العاصمة، قبل أن تعود بعثة الفريق البورسعيدي إلى مقر إقامتها بمدينة سوسة عقب اللقاء.

المصري يخوض 3 مواجهات ودية

كان المصري قد خاض 3 مباريات ودية خلال معسكره بتونس، حيث تعادل في المباراة الودية الأولى أمام الصفاقسي التونسي بهدف لمثله، فيما خسر في الودية الثانية أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز في الودية الثالثة بهدف نظيف على الترجي، في لقاء شهد أجواء عصيبة بسبب المشادات التي جرت على هامش اللقاء.

صفقات المصري الصيفية

كان المصري قد نجح فى ضم صفقتين؛ هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.