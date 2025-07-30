شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه جنوب السودان ببطولة الأفروباسكت للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم الاربعاء منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، مع جنوب السودان، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة الأفروباسكت، لسيدات كرة السلة، والمقامة خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل.

وسيواجه الفائز في مباراة مصر وجنوب السودان، منتخب أوغندا في الدور ربع النهائي.

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات محتلًا المركز الثاني من المجموعة الأولى التي ضمت رفقته كل من أنجولا وكوت ديفوار.

وحصل منتخب مصر على 3 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والخسارة من كوت ديفوار، ليحتل الوصافة بعد صاحب الأرض المتصدر برصيد 4 نقاط، فيما احتل أنجولا المركز الثالث برصيد نقطتين.

تضم قائمة منتخب مصر في البطولة كلًا من، عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويرأس البعثة طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من، جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، إيمان جمال أخصائي تدليك محمد جابر إحصائي، أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.