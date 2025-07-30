السيسي يتذكر أسطورة كروية رغم ضغوط السياسة ومشاكل الاقتصاد!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: على الرغم من مواجهته ضغوطاً سياسية كبيرة فرضتها ظروف المنطقة بأكملها، وفي الوقت الذي يحاول مواجهة تبعات الأزمات الإقتصادية التي يعاني منها الملايين في مصر، إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بادر برعاية أيقونة وأسطورة الكرة المصرية حسن شحاتة الذي يبلغ 76 عاماً، والذي يعاني من أزمة صحية، وهي المبادرة التي لقيت ترحيباً في الشارع المصري بكافة أطيافه تقديراً لحسن شحاتة الذي يتمتع بجماهيرية كبيرة في مصر.

وقد وجه نادي الزمالك، رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إثر "موقفه الإنساني" تجاه المدرب السابق حسن شحاتة، والذي سبق له اللعب لنادي الزمالك في حقبتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، فضلاً عن تمثيله لمنتخب مصر، ونجاحه فيما بعد قيادة منتخب مصرياً تدريبياً للفوز ببطولة القارة الأفريقية 3 مرات متتالية أعوام 2006 و 2008 و 2010، وهو انجاز كروي لم يسبق لأي منتخب افريقي تحقيقه.

وخضع حسن شحاتة (76 عاما) لعملية جراحية تكللت بالنجاح، وغادر المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن أصبحت حالته الصحية مستقرة ومطمئنة.

وقال الزمالك في رسالته: "مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على موقفه الإنساني الرائع تجاه الكابتن حسن شحاتة، أسطورة نادي الزمالك والمدير الفني الأسبق للمنتخب المصري".

وأضاف: "يثمن النادي توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية للكابتن حسن شحاتة، وهو بمثابة تقدير كبير لقيمته ومكانته باعتباره أحد أهم رموز كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل".