الامارات | «روزاليون» يواجه تحدي الأقوياء في «ساسكس ستيكس» البريطاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحمل المهر «روزاليون»، بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، الآمال الإماراتية، في المنافسة على لقب سباق «ساسكس ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1»، الذي يجري، اليوم، ضمن الشوط الرئيس، في ثاني أيام مهرجان «جودوود» البريطاني العريق.

كما يشهد الحفل سبعة أشواط، حيث دفع فريق «غودولفين» العالمي بالثنائي «رومانتيك ستايل» و«مليتاري كود» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الثالثة «جروب 3»، حين تطلب المهرة «رومانتيك ستايل» لقب الشوط الثاني «أوك تري ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1400 متر، فيما يتطلع المهر «مليتاري كود» للقب بطولة السرعة «مولكومب ستيكس».

ويواجه «روزاليون» ستة من أقوى جياد مسافة الميل (1600 متر عشبي) على الساحة الدولية.