الامارات | الإمارات تحصد 3 ميداليات في مونديال الدراجات المائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق بطلا الإمارات، علي آل علي ومحمد محسن، ثلاث ميداليات، بواقع فضيتين وبرونزية، في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية 2025، وتم تنظيم الجولة، أول من أمس، في بحيرات «أو دو هور» في مملكة بلجيكا، بمشاركة 200 متسابق يمثلون 33 دولة.

وتقام البطولة سنوياً عبر ثلاث جولات رئيسة في كل من اليابان، وبلجيكا، وتايلاند، وتشهد مشاركة أكثر من 200 متسابق، يمثلون خمس قارات في مختلف الفئات.

ونجح المتسابق علي آل علي بحصد فضيتين في فئتي المبتدئين، بينما أحرز محمد محسن برونزية فئة المخضرمين، واضطر المتسابق أحمد الطاير إلى الانسحاب نتيجة عطل فني، وخرج سيف الشويهي من السباق، بعد تعرضه لحادث بسيط خلال إحدى الجولات.

وصعد آل علي إلى المركز الثاني في الترتيب العام العالمي، ليعزز حظوظه في المنافسة على اللقب خلال الجولة الختامية في مدينة باتايا التايلاندية، يوم 17 ديسمبر المقبل.