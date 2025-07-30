الامارات | النصر السعودي يتعاقد مع البرتغالي جواو فيلكس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر السعودي، أمس، تعاقده مع البرتغالي جواو فيلكس قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

وكتب النصر عبر حسابه على «إكس»، مع فيديو قصير للمهاجم البرتغالي: «لنحقق الفوز معاً.. جواو فيلكس نصراوي».

وقال فيلكس (25 عاماً) في مقطع الفيديو الذي ظهر فيه مرتدياً قميص النصر: «أنا هنا لنستمتع.. لنحقق الفوز معاً». وأشار النصر، في بيان مقتضب، إلى أن عقد جواو فيلكس مع النادي يمتد حتى عام 2027.

ويلعب النصر في قبل نهائي كأس السوبر السعودية أمام الاتحاد 19 أغسطس المقبل.