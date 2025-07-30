الامارات | سباق «لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية» ينطلق في يناير المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود سباق «لي تاب دبي من طواف فرنسا» للدراجات الهوائية إلى دبي في نسخته الثانية، يوم الأحد 25 يناير 2026، ويُنظم بالشراكة مع «سكودا» الشريك الرسمي، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، الشريك الحكومي، وسط توقعات بجذب عدد أكبر من المشاركين.

وشهدت النسخة الأولى من السباق، التي أقيمت في فبراير الماضي، مشاركة أكثر من 1000 دراج، من بينهم 243 دراجاً دولياً و266 إماراتياً، وشملت الفعاليات سباقات تنافسية لمسافات 101 كم و50 كم، إلى جانب سباق عائلي لمسافة 20 كم، وسباقات مخصصة للأطفال، ومرت مسارات السباق بعدد من أبرز معالم مدينة دبي.

وذكر بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي أن نسخة 2026 من «لي تاب دبي من طواف فرنسا» تؤكد على مكانتها كمنصة رائدة للدراجين الهواة كي يعيشوا الروح الحقيقية لسباق «طواف فرنسا» الشهير في الشرق الأوسط، وهي تهدف للارتكاز على هذا الزخم عبر زيادة عدد المشاركين إلى 2000 دراج ضمن الفئات المختلفة، وتم فتح باب التسجيل المُسبق اعتباراً من 27 يوليو الجاري، مع توافر خصم بنسبة 15% للمشاركين الذين يسجلون في وقت مُبكر قبل بدء التسجيل الرسمي في شهر سبتمبر.

ومن المقرر أن تستضيف نسخة 2026 من «لي تاب دبي للدراجات الهوائية» عدداً من الدراجين الأسطوريين السابقين في سباق «طواف فرنسا» في دولة الإمارات، وذلك بعد مشاركة ثلاثة دراجين سابقين من «طواف فرنسا» في نسخة 2025.

وقال مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، عيسى شريف: «نحن سعداء بعودة هذا السباق العالمي الشهير إلى دبي، الذي يأتي بعد النجاح الكبير للنسخة الأولى التي أقيمت في عام 2024 بمشاركة أكثر من 1000 دراج من الهواة من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، وأنا على ثقة بأن النسخة المقبلة ستكون أكثر نجاحاً في ظل المكانة المتنامية لرياضة الدراجات الهوائية في دبي، وتوافر المسارات التي تمتد مئات الكيلومترات في أرجاء المدينة، إلى جانب تزايد أعداد الممارسين لهذه الرياضة الرائعة، والخبرة الواسعة التي يمتلكها مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة في مجال استضافة وتنظيم سباقات الدراجات الهوائية».

وأضاف: «سيقام السباق في شهر يناير، حيث الطقس المثالي، ما يجعله افتتاحية مميزة لموسم حافل بسباقات الدراجات الهوائية الدولية في دبي، وسيتم اختيار مسارات السباق بعناية فائقة، لتمكين آلاف المشاركين من الاستمتاع بتجربة قيادة الدراجات الهوائية في أجمل مناطق ووجهات دبي التي تضم مختلف المعالم الحضارية والسياحية والسكنية الفريدة، وستكون المشاركة في هذا السباق تجربة لا تنسى تسجل في ذاكرة المشاركين وفي سجلات إنجازاتهم».