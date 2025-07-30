الامارات | الطنيجي: دوري الدرجة الأولى تراجع عمّا كان عليه قبل 10 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب السابق لفريق كرة القدم بنادي الذيد، محمد سعيد الطنيجي، أن دوري الدرجة الأولى في الوقت الحالي يفتقر إلى المتعة الفنية التي كانت تميّزه قبل 10 سنوات، مرجعاً السبب إلى تأهل الفرق القوية للعب في دوري المحترفين، ما أفقد منافسات «الهواة» كثيراً من الندية والتنافس.

وأوضح الطنيجي لـ«الإمارات اليوم» أن «الدوري الحالي للدرجة الأولى تغيّر بشكل جذري عن السابق»، مضيفاً: «في الماضي، كانت هناك فرق قوية أسهمت في رفع مستوى الدوري، مثل عجمان، والإمارات، ودبي، وكلباء، والشعب (سابقاً)، وبني ياس، وحتا، والفجيرة، ودبا الفجيرة، ورأس الخيمة، والعروبة، والظفرة، وخورفكان، ومع تأهل هذه الفرق إلى دوري المحترفين، تراجع المستوى الفني لدوري الدرجة الأولى».

وتابع: «كان فريق الذيد أحد أقوى الفرق التي نافست على الصعود إلى المحترفين، وكان قريباً جداً من التأهل في أحد المواسم، لولا تفريطه في الفرصة خلال المباراة الأخيرة».

وأشار الطنيجي إلى أن «بناء الفرق بشكل قوي ومنافس يعتمد على الدعم المادي، الذي يُمكّن الأندية من جذب أفضل اللاعبين»، معتبراً أن تراجع الميزانيات المخصصة للفرق الأولى كان من العوامل الرئيسة في تدني المستوى الفني، وأضاف: «بعض أندية الدرجة الأولى لا تملك مقراً رسمياً أو ملاعب خاصة، ويُسمح لها بالمشاركة، لكنها تنسحب من الدوري في منتصف الموسم، ما يؤثر سلباً في المستوى الفني والإداري للمسابقة».

وكشف الطنيجي عن أنه توقف عن عمله مدرباً بسبب قلة عناصر بناء الفرق، وغياب استكشاف المواهب، وتراجع عمليات تطوير الأداء التي تعتمد بدرجة كبيرة على توافر الدعم الكافي.

في سياق متصل، وصف الطنيجي حظوظ المنتخب الوطني بالتأهل إلى كأس العالم عبر الملحق بأنها متوازنة، قائلًا: «مجموعة الإمارات متوازنة، والتقارب التاريخي في نتائج منتخبات الإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، يجعل التوقع بالنتائج أمراً صعباً». وأشار إلى أن «الاستعانة بمدربين جدد من قبل المنتخبات الثلاثة تزيد من صعوبة المهمة، وتُضفي مزيداً من الغموض على المشهد».

يُذكر أن المدرب محمد الطنيجي تولّى تدريب نادي الذيد من 2005 إلى 2022، وحقق خلال تلك الفترة نتائج مميزة مقارنة بالإمكانات المتاحة، من أبرزها وصول الفريق إلى دور الثمانية في بطولة كأس رئيس الدولة في موسمين، إضافة إلى الفوز بكأس المركز الثاني لدوري الدرجة الأولى (ب).