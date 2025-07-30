الامارات | الجزيرة بطلاً لكأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي الجزيرة بلقب كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 2025، بعد تفوق لاعبه راشد الرويحي، أمام لاعب نادي خورفكان علي الحمادي، بنتيجة 6-4 في مجموع مواجهات النهائي، التي تم تنظيمها في ختام البطولة التي شارك فيها 16 نادياً من مختلف أنحاء الدولة.

ونظّم البطولة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع شركة «M7»، واستضاف منافساتها مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي.

وشهد النهائي أداءً احترافياً من اللاعبين، ونجح الرويحي في حسم المواجهة بفضل خبرته، ليمنح نادي الجزيرة اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث فاز لاعب نادي شباب الأهلي، مهند المسماري، على لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني، أحمد السويدي، في مواجهة قوية عكست تطور مستوى اللاعبين الإماراتيين في الرياضات الإلكترونية.