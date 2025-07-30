فلاشينغ ميدوز: بطاقة دعوة لفينوس وليامس للمشاركة في الزوجي المختلط

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : حصلت المخضرمة الأميركية فينوس وليامس العائدة الى الملاعب الأسبوع الماضي بعد غياب دام أكثر من عام عن منافسات كرة المضرب، على بطاقة دعوة للمشاركة إلى جانب رايلي أوبيلكا في منافسات الزوجي المختلط ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وكانت وليامس، الحائزة على سبع بطولات غراند سلام في منافسات الفردي والتي بلغت 45 عاما الشهر الماضي، ومواطنها أوبيلكا من بين 14 ثنائيا تم اختيارهم الثلاثاء للمشاركة في البطولة المُجددة التي تُقام يومي 19 و20 آب/أغسطس من تنظيم الاتحاد الأميركي للعبة.

وفازت وليامس بمباراتها الافتتاحية في الفردي والزوجي في دورة واشنطن الأسبوع الماضي، هي الأولى لها منذ دورة ميامي العام الماضي.

كما أنها ستشارك بطاقة دعوة في دورة سينسيناتي الاميركية الشهر المقبل، وقد تطلب بطاقة دعوة للمشاركة في منافسات الفردي في فلاشينغ ميدوز. ومن المتوقع الإعلان عن هذه البطاقات خلال أسبوعين تقريبًا.