شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح 37 حكما و51 مساعدا فى اختبارات اللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت اختبارات اللياقة البدنية، التى أُجريت على مدار ثلاثة أيام بملعب الدفاع الجوي، للحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية، وحكام دورى القسم الأول، وشارك فيها 112 حكمًا ومساعدًا، عن نجاح 37 حكم ساحة و51 حكمًا مساعدًا، بينما لم يتجاوز 7 حكام و17 مساعدًا هذه الاختبارات.

وأُجريت الاختبارات تحت إشراف أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، وبحضور محمد أبو خاطر، معد اللياقة البدنية للحكام، وذلك فى إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.