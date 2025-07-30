شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الجديد والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26 ، تترقبه جماهير الكرة المصرية بعدما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 فى اعقاب سحب القرعة فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، وأسفرت القرعة عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الجديد

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الإثنين، الموافق 29 من شهر سبتمبر القادم، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي بطل الموسم الماضي

يحمل فريق الأهلي لقب بطولة الدوري عن النسخ الثلاث الماضية، والـ45 في تاريخه، حيث أنهى الفريق الأحمر مسابقة الموسم الماضي على قمة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

الزمالك ثالث دوري الموسم الماضي

أنهى نادي الزمالك مسابقة دوري الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النادي المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ويشارك الفريقان في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة الجديدة.

وحمّلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، الفريق الحاصل على لقب بطولة الدورى مسئولية أى خسارة أو ضرر يحدث للدرع ويجب عليه إعادته بحالته الأصلية للرابطة، وفى حالة عدم تمكنه من ذلك ، يلتزم بدفع تعويض يحدده مجلس ادارة الرابطة ويلتزم النادى ببلاغ الربطة على الفور فى حالة سرقة الدرع أو تعرضه للكسر أو الضرر ويحدد مجلس الرابطة التعويض اللازم.

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبة البصق على الجهاز الفنى أو الإدارى أو الجمهور فى لائحة الموسم الجديد 2025 - 2026، وفى حالة قيام أحد أفراد الجهاز الإدارى بالبصق تكون العقوبة المنع من مرافقة الفريق مباراتين وغرامة 75 ألفا، وفى حالة قيام اللاعب بهذا الأمر تكون العقوبة الإيقاف 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه ويتم مضاعفتها إلى 6 مباريات و200 ألف فى حالة التكرار.