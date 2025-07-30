شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

عاد المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم إلى تدريباته خلال معسكره المفتوح الجاري فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، والذى انطلق مجددا اليوم بعد فترة راحة فى إطار التجهيز والتحضير الجاد لكأس العالم فى تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين، والذى يشارك فيه أحفاد الفراعنة ضمن مجموعة تضم: تشيلي واليابان وآيرلندا.

وضمت القائمة التى أعلنها أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب 33 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي ومحمد ريشة فى حراسة المرمى، ومحمد إبراهيم ومحمد عوض وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومعاذ عطية وعبد الحميد أحمد، ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا ورضوان حمزاوي وعلى إيهاب وكريم أحمد، ومحمد عبد الله وعمر معوض وحامد عبد الله وأحمد شرف ومحمود صلاح وياسين عاطف، وأحمد ناجي ويوسف صابر وأدهم كريم ومحمد هيثم وحسن صابر وأيمن أمير.

وكان منتخب مصر قد بدأ الاستعداد منذ أسابيع وتخلل المعسكر مباراتان وديتان مع منتخب الكويت الأوليمبي فاز فى الأولى وتعادل فى الثانية، وقام خلالهما الجهاز الفني بتجربة مجموعة كبيرة من اللاعبين قبل الاستقرار على المجموعة الحالية.

وأشاد أسامة نبيه بالروح القتالية والحماس والإصرار الذى يسيطر على تدريبات الفراعنة فى ظل رغبة اللاعبين فى تقديم أوراق اعتمادهم بالتشكيل الأساسي بالمونديال، وهو الحلم الذى يراودهم جميعاً.